Tè richiamato dal Ministero della Salute | cosa c’è all’interno Fate attenzione

Tè e tisane sono nell'immaginario collettivo l'emblema del toccasana, del relax e della leggerezza, eppure, anche in questo ambito possono celarsi insidie e rischi insospettabili. Non è raro imbattersi in prodotti che promettono benefici straordinari, dal miglioramento della digestione alla perdita di peso rapida, senza considerare che, dietro confezioni colorate e aromi invitanti, possono nascondersi sostanze pericolose per la salute. Negli ultimi giorni, un nuovo avviso del Ministero della Salute ha acceso i riflettori su due tè dimagranti che rientrano proprio in questa categoria, attirando l'attenzione dei consumatori più attenti e delle autorità sanitarie.

