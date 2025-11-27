Tè richiamato dal Ministero della Salute | cosa c’è all’interno Fate attenzione
Tè e tisane sono nell’immaginario collettivo l’emblema del toccasana, del relax e della leggerezza, eppure, anche in questo ambito possono celarsi insidie e rischi insospettabili. Non è raro imbattersi in prodotti che promettono benefici straordinari, dal miglioramento della digestione alla perdita di peso rapida, senza considerare che, dietro confezioni colorate e aromi invitanti, possono nascondersi sostanze pericolose per la salute. Negli ultimi giorni, un nuovo avviso del Ministero della Salute ha acceso i riflettori su due tè dimagranti che rientrano proprio in questa categoria, attirando l’attenzione dei consumatori più attenti e delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Con un Avviso pubblicato il 18 novembre 2025 sul Portale “Tesoro”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficialmente richiamato le Amministrazioni Pubbliche agli obblighi di fine anno in materia di partecipazioni societarie...? . . #PA #pubblicaammin - facebook.com Vai su Facebook
Dolce croccante Zeelandia richiamato dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute - Il Ministero della Salute ha pubblicato il 27 giugno 2025 un richiamo alimentare relativo al prodotto "Croccante D 5x2kg", marchio Zeelandia Spa, a causa della possibile presenza di allergeni non ... Lo riporta fanpage.it
Il Ministero della Salute ha richiamato tre lotti di pesto al pistacchio - Alcune confezioni di pesto di pistacchio sono state richiamate dal mercato dopo che il ministero della Salute ha segnalato tre lotti per rischio chimico. tg24.sky.it scrive
Caffè richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’allerta del Ministero della Salute - Un lotto di caffè macinato in polvere è stato richiamato da negozi e supermercati per un possibile rischio chimico per i consumatori. Riporta fanpage.it