Taylor Swift è volata in segreto a Croydon per girare un nuovo video | le indiscrezioni

Si dice che Taylor Swift abbia volato segretamente per 3.500 miglia su un jet privato per girare un video musicale a Croydon. Secondo alcune testate giornalistiche come The Sun e The Standard, la popstar si sarebbe recata a Londra in low profile, sostenendo che la 35enne avrebbe compiuto il viaggio lo scorso fine settimana. Il motivo del viaggio, che presumibilmente l'ha vista percorrere 3.500 miglia dal New Jersey, era quello di girare un video musicale all'interno di un centro commerciale a Croydon per il brano Elizabeth Taylor, presente nel suo ultimo album The Life Of A Showgirl. Secondo The Standard, le riprese sono state effettuate al Whitgift Centre di Croydon ed hanno visto la partecipazione di Lewis Capaldi e dell'attore Domhnall Gleeson.

