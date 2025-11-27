Taxi la Regione vuole semplificare la vita a chi ha una disabilità | via alle modifiche al regolamento

Milano – Regione Lombardia è pronta ad approvare due modifiche al regolamento dei taxi accomunate dall’obiettivo di rendere il servizio delle auto pubbliche più accessibile alle persone con disabilità. Come? Consentendo loro di scegliere l’auto sulla quale salire senza dover aspettare che quella giusta, quella attrezzata, arrivi in testa alla fila ma anche di chiamare e prenotare da remoto un’auto attrezzata nel caso in cui non ce ne fossero. Due facoltà oggi non previste nei luoghi presi in considerazione dal regolamento e dalle relative modifiche: stazioni ferroviarie e aeroporti. Anzi, una delle due modifiche al regolamento riesce giocoforza emblematica della scarsa attenzione riservata finora alla disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

