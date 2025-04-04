Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il “vulva dress” al Madame Tussauds: l’abito perfetto per selfie con doppi sensi lookdavip.tgcom24.it
Con l'auto davanti alla scuola, alla primaria Toti spuntano i fittoni per garantire la sicurezza riminitoday.it
Giorgio Meszely: "Onda di affetto per Ale, chiederemo che il campo da basket si chiami Il Girasole” milano.repubblica.it
Franculino: lo vogliono Roma, Milan e… lidentita.it
Dumfries Inter e la gestione degli infortuni in casa nerazzurra: fissata la data per il ritorno in campo? internews24.com
Caos a Bari nel reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo, 40enne furiosa coi medici: arrestata virgilio.it
Il “fatto indoeuropeo”: ecco perché un popolo è possibile
Roma, 27 nov – La maggior parte degli studiosi – storici, linguisti, archeologi – concorda ormai su... ► ilprimatonazionale.i
Mobilità sostenibile per tutti, Ferrara protagonista in Romania del progetto 'Small'
E' stato firmato il protocollo d'intesa tra le città partner del progetto ‘Small’ (acronimo ingles... ► ferraratoday.it
Bruciati oltre 2 milioni: cosa è successo al patrimonio di Sinner
La stagione è finita e i protagonisti del tennis mondiale che fino a poche settimane fa stavano due... ► ilgiornale.it
Sorpresi a rubare in strada al Vomero: scatta l'inseguimento della polizia
La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi un 40enne napoletano, con precedenti di polizia... ► napolitoday.it
Nick Fuentes. Ancora più a destra
Ha 27 anni ed è uno dei più popolari influencer della destra statunitense. Ma le sue idee sono cos... ► internazionale.it
Condò sul match di ieri: «Il gioco fantastico dell’Inter è durato solo otto minuti. I cambi non hanno aiutato»
di Redazione Inter News 24Condò mette sotto la lente d’ingrandimento la sfida di Champions disputata... ► internews24.com
Amici mai. La Cina strozza ancora la Russia col silicio
Qualcuno ha detto, in passato, che gli affari sono affari. O come dicono gli inglesi, business is b... ► formiche.net
Neuer, contro l’Arsenal la sua interpretazione di “portiere fuori dai pali” si è rivelata la sua rovina (Sueddeutsche)
Nella vittoria dell’Arsenal 3-1 contro il Bayern Monaco, il portiere tedesco Manuel Neuer si è reso... ► ilnapolista.it
Importante sfida per la Life365.eu: al Villa Romiti si cercano punti salvezza contro Montespertoli
Torna in campo al Villa Romiti la Life365.eu che, sabato sera alle 20.30, attende la Montesport Mo... ► forlitoday.it
Striscia la Notizia torna in prima serata a gennaio 2026
La domanda più attesa dai fan del TG satirico è finalmente chiara: Striscia la Notizia tornerà in ... ► tivvusia.it
Padova,band di teenager:2 provvedimenti
12.48 Sgominata una baby gang di ragazze minorenni, tra i 13 e i 16 anni, che si comportavano in ma... ► televideo.rai.it
Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansepolcro
Arezzo, 27 novembre 2025 – Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana al Dante di Sansep... ► lanazione.it
Dal supporto all’azione: il report di Anthropic che cambia la storia degli attacchi informatici
Siamo di fronte a un punto di non ritorno per la sicurezza informatica globale. La società statunit... ► corrieretoscano.it
Black Friday CoopVoce: minuti e giga illimitati a 9,90€
Black Friday CoopVoce permette di attivare la tariffa Unlimited al costo di 9,90€ al mese per chiam... ► pantareinews.com
Chi è Destiny Kosiso, il talento di 11 anni del Barcellona che ha già firmato un contratto con la Nike
Il Barcellona ha un altro baby talento. A La Masia si allena e segna a raffica Destiny Kosiso, che ... ► fanpage.it
Le mareggiate provocano danni alla spiaggia del lungomare sud [VIDEO]
Il maltempo che dalla notte scorsa si sta abbattendo su Pescara ha provocato danni al litorale cit... ► ilpescara.it
Si accendono le feste in piazza: inaugurano il villaggio natalizio e la 'Festa del regalo'
Si accende il Natale in centro storico. Sabato 29, alle 17, è infatti in programma l’inaugurazione... ► ferraratoday.it
Catania, tenta di rubare tra le auto in sosta: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia grazie all’intervento della vittima
ABBONATI A DAYITALIANEWS Furti sventati grazie all’intervento della vittima Un pluripregiudi... ► dayitalianews.com
Car sharing, il paradosso italiano: domanda in crescita, IVA penalizzante e operatori in ritirata
In Italia la sharing mobility continua a crescere. Nel 2025 si registrano circa 60 milioni di noleg... ► panorama.it
Arte, cinema e musica al Mercato Nero di Atripalda con "La Fiera dei 4 mondi"
Il 28 e 29 novembre il Mercato Nero di Atripalda ospita La Fiera dei 4 Mondi, due giorni intensi d... ► avellinotoday.it
Orfeo, il nostro incontro col regista Virgilio Villoresi e gli interpreti Luca Vergoni e Giulia Maenza
Esce il 27 novembre un raro esempio di opera visionaria italiana, Orfeo di Virgilio Villoresi, con L... ► comingsoon.it
Bimbi nel bosco, i genitori: "Ogni nostra scelta per il loro benessere. Difficile per noi capire cosa stesse accadendo"
Tornano a parlare Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana che viveva nella casa nel bosco ... ► today.it
Red Bull Turn it up, finale nazionale: le migliori crew si sfidano al Lanificio
Dopo tre appuntamenti in giro per l’Italia, a Napoli, Bologna e Milano, Red Bull Turn it up arriva... ► romatoday.it
Ai, Mangia (Dxc Technology Italia): “Dalla cultura alla sanità, porta grande cambiamento in Pa”
(Adnkronos) – "Il cambiamento che si sta attuando nella Pa italiana non è banale". Lo dichiara Nicol... ► periodicodaily.com
Grattacieli in fiamme a Hong Kong, si aggrava il bilancio delle vittime
Le fiamme non sono ancora del tutto domate, mentre il fumo nero continua a uscire da quelle che una ... ► tgcom24.mediaset.it
Isola d’Elba: arrestato con mezzo chilo di cocaina pura. Era appena sbarcato da un traghetto di linea
Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compa... ► firenzepost.it
Inter, meno certezze dopo Madrid
L’Inter ha perso ieri sera a Madrid. Contro l’Atletico del Cholo Simeone è terminata 2-1 per gli sp... ► gbt-magazine.com
Condannata per tratta di donne, schiavitù e prostituzione, faceva la badante a Ferentillo: scoperta e arrestata
Una donna nigeriana di 46 anni, condannata in via definitiva a 10 anni di reclusione per concorso ... ► ternitoday.it
Juventus, siamo sicuri che in questi anni siano state fatte delle rivoluzioni? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
di Redazione JuventusNews24 Juventus, il giornalista Paolo Rossi si interroga sui cambiamenti degli... ► juventusnews24.com
Giorgia, 15 anni, non da più sue notizie dallo scorso 22 novembre: l’appello dell’associazione Penelope Lazio
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’associazione Penelope Lazio, che si occupa del supporto alle famigli... ► dayitalianews.com
La Fiera di Santa Caterina non è più quella di una volta: c'é disinteresse, polemiche sulla partenza domenicale
Ieri è calato il sipario sull’ultima edizione della fiera natalizia di Santa Caterina, ma più che ... ► foggiatoday.it
Il Dna sulle unghie di Chiara, il ‘mistero Y’ di Garlasco: prima “scarso e degradato”, poi “rivalutato” e ora prova regina contro Andrea Sempio
Garlasco (Pavia), 27 novembre 2027 - Non utile nel processo contro Alberto Stasi, scartato anche pe... ► ilgiorno.it
Fabio Martorana, un nuovo inizio di luce con Come l’alba
Esce «Come l’Alba», nuovo brano di Fabio Martorana, che conferma la forza emotiva del cantautore e ... ► sbircialanotizia.it
Tredici arresti al San Paolo per il blitz 'Lockdown'. L'indagine dopo le minacce nei cantieri
Minacce e tentativi di estorsione nei cantieri del quartiere San Paolo di Bari: è l'aspetto inizia... ► baritoday.it
Vento forte e possibili mareggiate: nuova allerta meteo nel ravennate
Nuova allerta meteo sul ravennate. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà att... ► ravennatoday.it
Controlli per i cellulari alla guida a Rosignano: scatta il giro di vite
ROSIGNANO MARITTIMO – Sono iniziati negli ultimi giorni di novembre i controlli per i cellulari all... ► corrieretoscano.it
Non basterà la tecnologia a salvare il pianeta
Un momento più significativo, che ha ricevuto incredibilmente poca attenzione a livello globale, s... ► internazionale.it
Piscina comunale ancora chiusa: "È in ritardo, ci dicano quando aprirà"
Perché la piscina comunale di viale Treviso è ancora chiusa? A chiederselo Alessandro Genovesi e A... ► pordenonetoday.it
Giovani talenti al Festival Fausto Zadra: Cristian De Martino in concerto a Corato
Il Festival pianistico Fausto Zadra diretto da Filippo Balducci arricchisce la programmazione con ... ► baritoday.it
Nuoto, Emma Virginia Menicucci costretta a rinunciare agli Europei in vasca corta a Lublino
Poca fortuna per Emma Virginia Menicucci, in vista degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lub... ► oasport.it
Cinema, il regista russo Aleksandr Sokurov incontra gli allievi della Blow up Academy
Dal Torino Film Festival a ‘Ferrara - La città del cinema’. Il regista russo Aleksandr Sokurov, gi... ► ferraratoday.it
Del Genio: “Roma intensa e forte, ma senza vero centravanti”
Del Genio: “Roma intensa e forte, ma senza vero centravanti” A Linea Calcio su Canale 8, Paolo Del ... ► forzazzurri.net
Mattarella sulla natalità: «I giovani sono pochi come mai prima. Servono stipendi adeguati e più servizi»
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene agli «Stati generali della natalità»,... ► roma.corriere.it
Transizione ecologica e nuova "occupazione verde": a Este la nuova edizione di Ecoforum Veneto
Il Veneto continua a essere leader nella gestione dei rifiuti, anche grazie a un piano regionale a... ► padovaoggi.it
Il suicidio assistito da ChatGpt e la difesa di OpenAI: “Uso improprio”
(Adnkronos) – La linea difensiva tracciata dai legali di OpenAI nel contenzioso per la morte di Adam... ► periodicodaily.com
Polonara torna a camminare: "Sedia a rotelle, bye bye!"
Le immagini diffuse dalla moglie ritraggono il campione di basket Achille Polonara sorridente che ca... ► video.gazzetta.it
Voli sospesi con l’estero
“Il 22 novembre almeno sette compagnie aeree, tra cui la colombiana Avianca, la portoghese Tap, le... ► internazionale.it
Unicusano Avellino Basket, il giovane Daniele Mallardo convocato nella nazionale Under 15
L’Unicusano Avellino Basket è lieta di annunciare che Daniele Mallardo, classe 2011, risponderà al... ► avellinotoday.it
Chiusa l’indagine sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: i pm contestano finanziamento illecito e falso
Chiuse le indagini sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L’inchiesta della procura di Venezia rigu... ► ilfattoquotidiano.it
Morto Domenico Mussini, ‘Il Mecco’: figura storica del calcio reggiano
Reggio Emilia, 27 novembre 2025 – Si è spento all’età di 87 anni Domenico Mussini, per tutti ‘Il Me... ► ilrestodelcarlino.it
Portato a Cattinara con tagli sul corpo: l'ombra dell'accoltellamento
C'è l'ombra dell'accoltellamento dietro alla vicenda del giovane soccorso nella tarda serata di ie... ► triesteprima.it
Intanto perché erano sette anni che la regina non la indossava. Ma questa è solo una delle tante curiosità legate al gioiello tramandato dalle monarche spanole
Dopo sette lunghi anni, Letizia di Spagna ha deciso di sfoggiare la tiara Cartier durante una cena ... ► iodonna.it
Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo
Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo – Nel caso di Garlasco, c... ► tvzap.it
La malattia spegne il sorriso di mamma Francesca: lascia un figlio di 12 anni
Sono stati celebrati questa mattina, giovedì 27 novembre, a Pordenone i funerali di Francesca Quar... ► pordenonetoday.it
'Riprendiamoci la scena 2025/2026', in scena Enrico Lo Verso con 'Itaca per sempre'
Lunedì 1 dicembre alle 21 con lo spettacolo ‘Itaca per sempre’, protagonista in scena il grande En... ► foggiatoday.it
Opzione Donna 2026, stop del Senato alla proroga: misura a rischio
ROMA Il futuro di Opzione Donna 2026 è ancora incerto. La misura, che permette alle lavoratrici di ... ► corrieretoscano.it
S&P declassa al livello 5 il rating di Tether
Standard & Poor’s ha abbassato al livello 5, il più basso della scala, il rating di Tether, soc... ► lettera43.it
TOPOLINO alla Milan Games Week & Cartoomics 2025
In occasione di Milan Games Week & Cartoomics – di scena dal 28 al 30 novembre nei padiglioni d... ► nerdpool.it