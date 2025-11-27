Tassa sulla salute dei frontalieri | Iniqua e illegittima andiamo alla Corte Costituzionale
Villa di Chiavenna (Sondrio) – Ora servono risposte concrete per la tassa sulla salute imposta ai frontalieri. Lo dicono a gran voce i rappresentanti delle sigle sindacali di Italia e Svizzera che, nei giorni scorsi, hanno concluso il secondo ciclo di assemblee nelle località poste lungo il confine italo svizzero delle province di Sondrio, Varese, Como e Verbano Cusio Ossola. Al tavolo Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna, Vpod e Syndicom. E proprio in queste assemblee i frontalieri hanno chiesto “la soppressione definitiva dell’iniqua, illegittima ed inefficace tassa sulla salute, il ripristino delle regole stabilite dalla legge 8323 entrata in vigore solo nel 2024, la ripresa – dicono in un comunicato congiunto le sigle sindacali presenti - del confronto sui tanti problemi aperti nel tavolo interministeriale ottenuto con l’accordo del 2020 e convocato un’unica volta a febbraio del 2025”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sindacati italiani e svizzeri chiedono l’abolizione della “tassa sulla salute” per i frontalieri. - facebook.com Vai su Facebook
Alla frutta Perché la tassa sui cibi ultraprocessati non migliorerà la salute degli europei Di @istbrunoleoni linkiesta.it/2025/11/tassa-… via @Linkiesta Vai su X
Frontalieri e tassa sulla salute, convocata la Commissione speciale: “Iniqua e illegittima va cancellata” - Non passa giorno senza che si discuta della contestatissima tassa sulla salute per i vecchi frontalieri (qui tutti i precedenti). Scrive comozero.it
Frontalieri e tassa sulla salute: nuova mobilitazione in vista e ricorsi già pronti - Sono passati venti mesi da quando la volontà di prelevare un importo dalla retribuzione dei vecchi frontalieri per finanziare l’ambito sanitario di ... Si legge su comozero.it
Tassa sulla salute: i frontalieri dicono basta - Nei giorni scorsi si è concluso il secondo ciclo di assemblee lungo il confine italo- Come scrive radiotsn.tv