Villa di Chiavenna (Sondrio) – Ora servono risposte concrete per la tassa sulla salute imposta ai frontalieri. Lo dicono a gran voce i rappresentanti delle sigle sindacali di Italia e Svizzera che, nei giorni scorsi, hanno concluso il secondo ciclo di assemblee nelle località poste lungo il confine italo svizzero delle province di Sondrio, Varese, Como e Verbano Cusio Ossola. Al tavolo Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna, Vpod e Syndicom. E proprio in queste assemblee i frontalieri hanno chiesto “la soppressione definitiva dell’iniqua, illegittima ed inefficace tassa sulla salute, il ripristino delle regole stabilite dalla legge 8323 entrata in vigore solo nel 2024, la ripresa – dicono in un comunicato congiunto le sigle sindacali presenti - del confronto sui tanti problemi aperti nel tavolo interministeriale ottenuto con l’accordo del 2020 e convocato un’unica volta a febbraio del 2025”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tassa sulla salute dei frontalieri: “Iniqua e illegittima, andiamo alla Corte Costituzionale”