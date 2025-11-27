Tari in aumento nelle Marche e ad Ancona il M5s | Inaccettabili i rincari delle tariffe

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Negli scorsi giorni “Cittadinanzattiva” ha diffuso il proprio Report relativo ai rifiuti per l’anno 2025. L’analisi per la Regione Marche parla chiaro: la Tari è aumentata del 5,5%, passando da una media di 265 a 279 euro. Un dato inferiore alla media nazionale di 340 euro. Risulta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

tari in aumento nelle marche e ad ancona il m5s inaccettabili i rincari delle tariffe

© Anconatoday.it - Tari in aumento nelle Marche e ad Ancona, il M5s: «Inaccettabili i rincari delle tariffe»

