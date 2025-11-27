targa e foto a due passi dal paladozza bonamico un albero per ricordare il marine

Un pero in fiore, piantumato a due passi dal PalaDozza, nell’area dove ci sono i campetti da basket. Il pero, da ieri mattina, ha un nome e cognome: Marco Bonamico. Per la cerimonia ci sono Matteo Lepore, sindaco della città e Roberta Li Calzi, assessora allo sport. L’idea è di un gruppo di amici, capitanati da Renato Villalta. Ci sono la figlia del Marine, Elena, che è la più commossa, c’è Clara. La Virtus è rappresentata dal presidente della Fondazione, Daniele Fornaciari e da Alberto Bortolotti. "La scomparsa di una persona cara provoca grande dolore – dice Lepore –. Questa è Basket City e vogliamo ricordare chi ci ha lasciato con campi o, come in questo caso, con un albero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

