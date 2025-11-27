Targa e foto a due passi dal PalaDozza Bonamico un albero per ricordare il Marine
Un pero in fiore, piantumato a due passi dal PalaDozza, nell’area dove ci sono i campetti da basket. Il pero, da ieri mattina, ha un nome e cognome: Marco Bonamico. Per la cerimonia ci sono Matteo Lepore, sindaco della città e Roberta Li Calzi, assessora allo sport. L’idea è di un gruppo di amici, capitanati da Renato Villalta. Ci sono la figlia del Marine, Elena, che è la più commossa, c’è Clara. La Virtus è rappresentata dal presidente della Fondazione, Daniele Fornaciari e da Alberto Bortolotti. "La scomparsa di una persona cara provoca grande dolore – dice Lepore –. Questa è Basket City e vogliamo ricordare chi ci ha lasciato con campi o, come in questo caso, con un albero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Una bella cerimonia nella sua città, luogo dove sicuramente Alessio ha mosso i primi passi. Intanto il comune si ricorda di lui e con orgoglio e gratitudine gli consegna una targa ufficiale alla “carriera”. Alessio Botteghi, affermato fisioterapista, ha festeggiato oltr - facebook.com Vai su Facebook
Targa e foto a due passi dal PalaDozza. Bonamico, un albero per ricordare il Marine - Un pero in fiore, piantumato a due passi dal PalaDozza, nell’area dove ci sono i campetti da basket. Come scrive msn.com
Lirica, una targa per Ghiaurov a due passi dal Teatro Comunale - Una targa commemorativa in onore di Nicolai Ghiaurov, basso, grande voce lirica internazionale, nato in Bulgaria e modenese d’adozione, sarà scoperta oggi alle 11 in via Carlo Goldoni 2, la strada che ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it