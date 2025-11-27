Tarantino attacca Hunger Games | È un copia-incolla di quell’altro film

Quentin Tarantino torna a far discutere, e questa volta il bersaglio è uno dei franchise più redditizi e popolari degli ultimi anni: Hunger Games. Nel corso di una lunga conversazione al Bret Easton Ellis Podcast, il regista due volte premio Oscar non si è limitato a elogiare alcune delle opere che considera tra le migliori del XXI secolo: ha anche lanciato un attacco frontale contro la saga creata da Suzanne Collins, accusandola senza mezzi termini di aver copiato il cult giapponese Battle Royale. Una critica che Tarantino porta avanti da anni, ma che ora torna con forza, proprio mentre la serie di Hunger Games si appresta a espandersi con un nuovo film previsto per il 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

