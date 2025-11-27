ANCONA – L’associazione Ancona a Colori sta per compiere un anno di vita e si regala una festa di compleanno a sua immagine e somiglianza, fatta cioè di incontri, approfondimenti e proposte che hanno come protagoniste assolute la città e le sue parti più vitali.“Ancona a colori in festa – Visioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Tanti auguri "Ancona a colori". Grande festa per celebrare il primo anno di vita della rivista con "Visioni dal presente"