Tampona un'auto sulla Tangenziale di Napoli poi investe la passeggera e scappa | denunciato era senza assicurazione

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla Polizia Stradale. L'uomo, dopo aver tamponato un'altra auto sulla Tangenziale di Napoli, ha tamponato la passeggera dell'altra vettura che stava constatando il danno ed è fuggito senza prestarle soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

