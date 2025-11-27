Tampona un'auto sulla Tangenziale di Napoli poi investe la passeggera e scappa | denunciato era senza assicurazione

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla Polizia Stradale. L'uomo, dopo aver tamponato un'altra auto sulla Tangenziale di Napoli, ha tamponato la passeggera dell'altra vettura che stava constatando il danno ed è fuggito senza prestarle soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

