Tagliare le calorie può rallentare l' invecchiamento del cervello | ecco cosa dice lo studio
Milano, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Restrizione calorica di nuovo sotto la lente della scienza. L'approccio che prevede di ridurre l'apporto totale che giornalmente viene introdotto con la dieta viene esplorato da un team di ricercatori in chiave protettiva per il cervello, rispetto ai cambiamenti dannosi che possono insorgere con l'età. Dal nuovo studio, a firma di esperti della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, emerge che consumare il 30% di calorie in meno rispetto al solito per più di 20 anni potrebbe rallentare l'invecchiamento cerebrale. Con l'avanzare del tempo, spiegano gli autori, le cellule del sistema nervoso centrale vanno incontro a disfunzioni metaboliche e un aumento del danno ossidativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
One of the easiest ways to cut calories is by swapping high-calorie, low-filling foods for lighter options that are rich in fibre and protein. This doesn’t mean eating less - just making smarter choices! A great example of making smarter choices with the same me - facebook.com Vai su Facebook