Taekwondo | pioggia di medaglie per i giovanissimi atleti dell' Olympic Cattolica e Riccione

Un bottino importante e ricco di medaglie si sono portati a casa i giovanissimi atleti dell’associazione Taekwondo Olympic Cattolica e Riccione del Maestro Davide Berti, reduci dalla Royal Cup di Torino. Quattro ori, due argenti e due bronzi, oltre ad altri due ottimi piazzamenti ai quarti di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Taekwondo: pioggia di medaglie per i giovanissimi atleti dell'Olympic Cattolica e Riccione

