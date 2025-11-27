Taekwondo a Formia tre giorni dedicati a formazione ed esami per i tecnici italiani

La FITA riunisce istruttori, maestri e aspiranti tali dal 28 al 30 novembre per l’aggiornamento metodologico, le prove di qualifica e l’avvio delle sessioni di DAN dal 4° al 9°. La Federazione Italiana Taekwondo (FITA) rilancia il suo impegno nell’alta formazione tecnica con un evento pensato per consolidare competenze, uniformare i metodi di lavoro nazionali e preparare la nuova generazione di maestri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it