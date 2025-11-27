Sydney sweeney diventa power girl per il universo dc di james gunn
Sydney Sweeney potrebbe interpretare Power Girl nel nuovo universo DC. Nel panorama delle produzioni DC Universe, si stanno facendo sempre più insistenti le indiscrezioni riguardo alla possibile partecipazione di Sydney Sweeney nel ruolo di Power Girl. Questa ipotesi sta suscitando grande interesse tra fan e addetti ai lavori, considerando le potenzialità della giovane attrice e il suo crescente riconoscimento nel cinema e in televisione. Contesto e sviluppi sul casting di Sydney Sweeney. Sydney Sweeney rappresenta una delle attrici più quotate per ruoli legati al mondo dei supereroi. La sua presenza è stata spesso ventilata per alcuni personaggi della DC, anche se fino a ora non ci sono stati annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
