Svolta su Garlasco le tracce sulle unghie di Chiara compatibili con il Dna di Sempio | così si può riscrivere la storia del delitto
La conferma che può riscrivere il delitto di 18 anni fa. La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio" Garlasco, la svolta choc >> https://buff.ly/1wCs9Oq - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco, svolta a #Brescia: convocati gli ex legali di #Sempio nell’inchiesta su #Venditti. Spuntano documenti segreti e pagamenti sospetti #Mattino5 Vai su X
Delitto di Garlasco, le ultime news: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio” - La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia e può riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi ... Lo riporta tpi.it
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Come scrive affaritaliani.it
Garlasco, nuove analisi: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio» - Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, ha visto una nuova svolta grazie a recenti analisi del dna. Riporta notizie.it