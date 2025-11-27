Svolta nel caso di Garlasco col Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi per Lovati notizia falsa
L'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha commentato la possibile svolta su Garlasco, del Dna dell'indagato sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
GARLASCO – NUOVA SVOLTA NEL CASO Una perizia depositata oggi dal perito del gip rileva che il DNA trovato sotto le unghie della vittima è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio. Il dato genetico riapre il caso a 18 anni dal delitto, per il qua - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Scrive affaritaliani.it
Garlasco, il Dna inguaia Sempio: la svolta (forse) grazie a una tecnica di analisi utilizzata per la prima volta 40 anni fa - C’è "piena concordanza" tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Segnala corrieredellumbria.it
Delitto di Garlasco, le ultime news: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio” - La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia e può riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi ... Da tpi.it