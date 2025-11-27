Svolta nel caso di Garlasco col Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi per Lovati notizia falsa

© Notizie.virgilio.it - Svolta nel caso di Garlasco col Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, per Lovati "notizia falsa"

svolta caso garlasco dnaGarlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Scrive affaritaliani.it

svolta caso garlasco dnaGarlasco, il Dna inguaia Sempio: la svolta (forse) grazie a una tecnica di analisi utilizzata per la prima volta 40 anni fa - C’è "piena concordanza" tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Segnala corrieredellumbria.it

svolta caso garlasco dnaDelitto di Garlasco, le ultime news: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio” - La perizia del Tribunale dà ragione ai pm di Pavia e può riscrivere la storia dell'omicidio di Chiara Poggi ... Da tpi.it

