Svimez | boom occupazione al Sud ma sempre più giovani emigrano

Nel meridione si registra un boom dell’occupazione, con 100 mila giovani in più al lavoro nell’ultimo triennio. Emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Svimez: boom occupazione al Sud ma sempre più giovani emigrano

News recenti che potrebbero piacerti

Rapporto @svimez 2025, #Sicilia in bilico tra sviluppo e fuga di talenti. Il Pnrr ha innescato una crescita economica significativa e un boom occupazionale, ma non ha fermato l'emorragia di giovani @TgrRai #oSeguoTgr Vai su X

#Svimez, al Sud il boom dell’occupazione non arresta la fuga dei giovani - facebook.com Vai su Facebook

Svimez, boom occupazione al Sud ma aumenta esodo dei giovani - Boom dell'occupazione al Sud, con 100mila giovani in più al lavoro nell'ultimo triennio, ma aumenta l'esodo, con 175mila che emigrano. Scrive msn.com

Rapporto Svimez, boom occupazione al Sud ma i giovani continuano a emigrare e i salari sono troppo bassi - Sono soprattutto laureati: 1 uomo laureato su 2 e 7 donne su 10 lasciano il Sud per emigrare ... Come scrive napolitoday.it

Lavoro: boom occupazione al Sud, ma aumenta esodo giovani (Svimez) - Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell'occupazione pari all'8%, contribuendo per oltre un terzo al milione e quattrocentomila nuovi occupati a livello nazi ... milanofinanza.it scrive