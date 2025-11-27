Svimez | boom occupazione al Sud ma sempre più giovani emigrano

Tv2000.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel meridione si registra un boom dell’occupazione, con 100 mila giovani in più al lavoro nell’ultimo triennio. Emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Svimez: boom occupazione al Sud ma sempre più giovani emigrano

