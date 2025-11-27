Sviluppo hanno risposto in 5mila alla consultazione della Camera di Commercio

Sono oltre 5.000 le risposte pervenute alla Camera di commercio dell'Emilia, nell'ambito della consultazione pubblica relativa alle attese del territorio rispetto allo sviluppo delle comunità locali e alle azioni, che su questo versante, sono richieste allo stesso Ente camerale.

