Supplenze brevi il Ministero lavora ad una piattaforma per rendere tempestivi i pagamenti Di cosa si tratta
Si è svolto ieri un tavolo tecnico convocato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante il quale è stato presentato l’avanzamento dei lavori per la reingegnerizzazione del sistema di gestione e pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
