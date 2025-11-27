Supplenze brevi il Ministero lavora ad una piattaforma per rendere tempestivi i pagamenti Di cosa si tratta

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri un tavolo tecnico convocato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante il quale è stato presentato l’avanzamento dei lavori per la reingegnerizzazione del sistema di gestione e pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

supplenze brevi ministero lavoraSupplenti brevi senza stipendio: il Ministero lavora a una soluzione - Scopri i problemi dei supplenti brevi senza stipendio e le soluzioni proposte dal Ministero dell'Istruzione per migliorare i pagamenti. Da informazionescuola.it

Gestione delle supplenze brevi: Il MIM annuncia la creazione di un nuovo sistema digitale - La FLC CGIL accoglie con favore l’approccio sistemico del progetto, chiedendo semplificazione reale del lavoro amministrativo, copertura integrale delle spese e trasparenza dei dati relativi alle supp ... Come scrive flcgil.it

Supplenze brevi, il 15 dicembre arrivano i pagamenti: inclusi anche gli arretrati. Concluso il tavolo MIM-Sindacati - Si è svolto oggi al Ministero il tavolo con i sindacati riguardante il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, tema da tempo al centro dell'attenzione, per gli infiniti ritardi nei pagamenti che ... Si legge su orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Supplenze Brevi Ministero Lavora