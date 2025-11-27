Superman deve abbandonare la sua immagine perfetta per essere radicale e rivoluzionario
Superman rappresenta uno dei personaggi più iconici e duraturi nel panorama della cultura pop mondiale, con una presenza che si estende ormai su oltre 87 anni. La sua evoluzione narrativa ha attraversato diversi periodi storici, riflettendo spesso i cambiamenti sociali e culturali degli Stati Uniti. Attualmente considerato uno dei membri principali del cosiddetto "Trinità" di DC Comics, insieme a Batman e Wonder Woman, il personaggio si caratterizza per un forte senso di moralità e un rifiuto di usare la forza letale. Questa impostazione gli ha valso il soprannome di "il Grande Scout Blu", sinonimo di integrità e valori etici.
