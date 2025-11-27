Supermagic Arcano debutta a Gardaland il più grande spettacolo di magia d' Europa
Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni internazionali di diverse discipline – e un successo che ha già incantato oltre 280.000 spettatori, registrando il tutto esaurito in ogni replica. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo spettacolo Supermagic Arcano debutta venerdì 5 dicembre al Gardaland Theatre. Sei repliche dello show che vede sul palco illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori - facebook.com Vai su Facebook
Supermagic arriva a Gardaland! Il Ponte dell’Immacolata 2024 vedrà il debutto di "Arcano" al Gardaland Theatre. Un imperdibile spettacolo di magia teatrale, premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques. #Supermagic #Gardaland #Arc Vai su X
Supermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata - Il Ponte dell’Immacolata 2024 segnerà un momento speciale per gli appassionati di magia e spettacolo. Scrive megamodo.com
Supermagic, il più grande spettacolo di magia d'Europa debutta a Gardaland - Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni internazionali di ... Secondo leggo.it
Il festival di magia più “Supermagic” del mondo sbarca a Gardaland - La magia sbarca a Gardaland: il festival Supermagic Arcano in esclusiva per il 50esimo compleanno del parco sul Garda ... Si legge su veronaoggi.it