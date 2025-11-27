Supermagic Arcano debutta a Gardaland il più grande spettacolo di magia d' Europa

Veronasera.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni internazionali di diverse discipline – e un successo che ha già incantato oltre 280.000 spettatori, registrando il tutto esaurito in ogni replica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

supermagic arcano debutta a gardaland il pi249 grande spettacolo di magia d europa

© Veronasera.it - “Supermagic Arcano”, debutta a Gardaland il più grande spettacolo di magia d'Europa

News recenti che potrebbero piacerti

supermagic arcano debutta gardalandSupermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata - Il Ponte dell’Immacolata 2024 segnerà un momento speciale per gli appassionati di magia e spettacolo. Scrive megamodo.com

supermagic arcano debutta gardalandSupermagic, il più grande spettacolo di magia d'Europa debutta a Gardaland - Supermagic è il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale: 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale – tra cui campioni internazionali di ... Secondo leggo.it

supermagic arcano debutta gardalandIl festival di magia più “Supermagic” del mondo sbarca a Gardaland - La magia sbarca a Gardaland: il festival Supermagic Arcano in esclusiva per il 50esimo compleanno del parco sul Garda ... Si legge su veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Supermagic Arcano Debutta Gardaland