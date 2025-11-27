Superlega Perugia batte Monza e vola in testa da sola Ben Tara decisivo per tornare alla vittoria

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tunisino con più di 20 punti è il migliore dell'anticipo giocato in Umbria. Dopo due sconfitte di fila la squadra di Lorenzetti ritrova la vetta in solitaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

