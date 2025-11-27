Superenalotto jackpot inarrivabile! Una cifra impressionante
Nel concorso del SuperEnalotto di giovedì 27 novembre non è stato centrato né il “6” né il “5+1”. La fortuna ha comunque premiato sei giocatori che hanno realizzato il “5”, aggiudicandosi 27.666,24 euro ciascuno. Il jackpot continua così a crescere. Per il prossimo appuntamento, infatti, il montepremi sale a 84 milioni di euro, una cifra che attira l’attenzione degli appassionati e che potrebbe crescere ulteriormente in caso di nuove estrazioni senza vincite massime. Molti giocatori si chiedono quanto costi una schedina del SuperEnalotto. La giocata minima prevede una sola colonna composta da sei numeri, dal costo di 1 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
