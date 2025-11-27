Superenalotto giovedì 27 novembre estratta la combinazione vincente

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi giovedì 27 novembre del Superenalotto. Centrati invece sei '5' che vincono 27.666,24 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 84 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

