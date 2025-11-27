Super G in Usa | prof Odermatt imbattibile Kriechmayr si arrende per 8 centesimi Bosca ottavo

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo svizzero centra il 47° successo in Coppa del Mondo a Copper Mountain, nella prima prova veloce della stagione. Paris e Franzoni a ridosso della top 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

