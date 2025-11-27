Super G in Usa | prof Odermatt imbattibile Kriechmayr si arrende per 8 centesimi Bosca ottavo
Lo svizzero centra il 47° successo in Coppa del Mondo a Copper Mountain, nella prima prova veloce della stagione. Paris e Franzoni a ridosso della top 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ascoltiamo il “nostro” Super Prof Gianluca Daffi - facebook.com Vai su Facebook
#Rabiot a GdS su #Allegri: “Allenatore super: è un vincente. Mi piacciono la sua personalità, come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto, mi rivedo nel modo di pensare. Fuori dal campo è sempre molto positivo. Nel 2019 Vai su X
Super G in Usa: "prof" Odermatt imbattibile. Kriechmayr si arrende per 8 centesimi. Bosca ottavo - Lo svizzero centra il 47° successo in Coppa del Mondo a Copper Mountain, nella prima prova veloce della stagione. Come scrive msn.com
Diretta Super-G Copper Mountain/ Video streaming Rai 2: Odermatt in testa! (CdM sci, oggi 27 novembre 2025) - G Copper Mountain streaming video Rai 2, oggi giovedì 27 novembre 2025: orario e risultato live negli Usa per la Coppa del Mondo di sci. Riporta ilsussidiario.net