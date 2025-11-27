Super Atalanta a Francoforte e Palladino svela | Ho chiesto a ognuno un aggettivo per ritrovare il dna
“Mi hanno regalato una serata indimenticabile, ora dobbiamo essere bravi a restare umili. Serviva una scintilla per sbloccarsi mentalmente ed è arrivata”. Così Raffaele Palladino a Sky Sport dopo il largo successo dell’Atalanta (0-3) sul campo dell’Eintracht Francoforte in Champions League. Un successo targato Lookman, De Ketelaere ed Ederson e che porta l’Atalanta a 10 punti in classifica, al decimo posto della Group Phase, in piena zona playoff e a pari punti con sesta, settima, ottava e nona classificata. “Questa è la vittoria di un gruppo che ha grandi valori umani e tecnici, che meritava questa soddisfazione”, ha proseguito il tecnico dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
UNA SUPER DEA MANDA K.O L'EINTRACHT Finisce 0-3 la gara tra l'Eintracht e l'Atalanta. Ad aprire le danze ci pensa Lookman: De Ketelaere riceve palla al limite e mette un pallone morbido che attraversa tutta l'area, Lookman non marcato calcia di con Vai su X
Vittori schiacciante sull'Atalanta: i partenopei ritrovano certezze, forza e ferocia! È davvero tornato il super Napoli di Antonio Conte? - facebook.com Vai su Facebook
Super Atalanta a Francoforte e Palladino svela: “Ho chiesto a ognuno un aggettivo per ritrovare il dna” - Il tecnico svela: "Ho chiesto un aggettivo a ogni giocatore per definire il Dna della squadra. Si legge su ilfattoquotidiano.it
LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: Palladino debutta con vittoria, in rete Lookman, Ederson e De Ketelaere - 54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! Riporta oasport.it
L'Atalanta rinasce in Champions League, 0-3 all'Eintracht Francoforte targato Lookman-Ederson-De Ketelaere: esordio da sogno per Raffaele Palladino - Raffaele Palladino conquista la prima vittoria sulla panchina dell'Atalanta e lo fa all'esordio nella massima competizione europea. Scrive eurosport.it