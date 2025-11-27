Super Atalanta a Francoforte e Palladino svela | Ho chiesto a ognuno un aggettivo per ritrovare il dna

“Mi hanno regalato una serata indimenticabile, ora dobbiamo essere bravi a restare umili. Serviva una scintilla per sbloccarsi mentalmente ed è arrivata”. Così Raffaele Palladino a Sky Sport dopo il largo successo dell’Atalanta (0-3) sul campo dell’Eintracht Francoforte in Champions League. Un successo targato Lookman, De Ketelaere ed Ederson e che porta l’Atalanta a 10 punti in classifica, al decimo posto della Group Phase, in piena zona playoff e a pari punti con sesta, settima, ottava e nona classificata. “Questa è la vittoria di un gruppo che ha grandi valori umani e tecnici, che meritava questa soddisfazione”, ha proseguito il tecnico dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

