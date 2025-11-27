Sul territorio da oltre 40 anni | premiate 61 aziende storiche della Brianza

Sono13 le botteghe artigiane, 11 i locali e 37 i negozi che in Brianza sono stati premiati da Regione Lombardia come attività storiche. Nel totale sono 61 le “nuove” imprese storiche della Brianza che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia che si è svolta questa mattina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Sul territorio da oltre 40 anni: premiate 61 aziende storiche della Brianza

