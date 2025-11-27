Sul caso Reine assessorato poco attento

Mentre con l’assegnazione di un altro alloggio sembra essersi chiusa la vicenda che ha per protagonista Reine Atadieu Djomkam, la donna di 36 anni picchiata, insultata e minacciata da un suo vicino di casa, scoppia la polemica politica. "L’inadempiente non è stata Aler – hanno detto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Nicola Niutta, Dante Labate e Matteo Chiù -, ma l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore alle politiche sociali e abitative Francesco Brendolise". La questione, incominciata 4 anni fa, è molto intricata. La donna con le due figlie di 19 e 12 anni, infatti, viveva in un alloggio Aler del quartiere Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

