Sudan allarme dell' Onu | Oltre 106mila persone fuggite da Al-Fashir in un mese metà della popolazione; testimonianze di violenze e stupri

Le testimonianze raccolte, 28 sopravvissuti alla caduta della città, assediata per circa 18 mesi dalle Rsf, parlano di uccisioni sommarie percosse e stupri Mentre le fazioni in conflitto continuano a respingere l'ennesima proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti insieme a un gruppo di me.

