Sudafricani in Donbass targati Zuma
Duduzile Zuma-Sambudla, figlia dell’ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma, è sospettata di aver reclutato 17 cittadini sudafricani per unirsi alle truppe russe in Ucraina, con il pretesto di un addestramento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Mercenari sudafricani in Ucraina chiedono aiuto,'fateci tornare' - Diciassette cittadini sudafricani, tra i 20 e i 39 anni, hanno inviato richieste di aiuto per tornare a casa dalla regione del Donbass, devastata dalla guerra in Ucraina. Lo riporta ansa.it