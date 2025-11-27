Sud cresce di più del Centro-Nord | è boom occupazione

Dal nuovo Rapporto Svimez 2025 emerge un Mezzogiorno attraversato da una dinamica senza precedenti: l’occupazione cresce come non mai, spingendo il Sud a trainare il mercato del lavoro italiano. Tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato un incremento dell’occupazione dell’8%, pari a quasi 500mila nuovi posti di lavoro, oltre un terzo dell’aumento nazionale. Le regioni meridionali sono state sostenute dagli incentivi edilizi, dalla ripresa del turismo e soprattutto dall’avvio dei cantieri del PNRR, che hanno coinvolto costruzioni, manifattura e servizi collegati alla filiera dell’edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sud cresce di più del Centro-Nord: è boom occupazione

