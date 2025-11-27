Sua maestà il panettone Villa Annoni apre ai golosi Caccia alla ricetta perfetta
Per il secondo anno le sale di villa Annoni ospiteranno, nel fine settimana, un evento dedicato al panettone, il vero protagonista delle festività natalizie. Il più apprezzato è sempre il tradizionale con le uvette e i canditi, ma ormai i mastri pasticceri propongono numerose alternative di gusto: al cioccolato, ai frutti esotici, ai frutti rossi, al caffè. Il panettone è per tutti i gusti. "Farina, burro, zucchero, uova e frutta vi s’incontrano con quello che è l’ingrediente principe: il lievito madre. L’altro ingrediente fondamentale della preparazione è immateriale: il tempo. Per fare un panettone occorrono almeno 36 ore," racconta un produttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
