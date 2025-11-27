Per il secondo anno le sale di villa Annoni ospiteranno, nel fine settimana, un evento dedicato al panettone, il vero protagonista delle festività natalizie. Il più apprezzato è sempre il tradizionale con le uvette e i canditi, ma ormai i mastri pasticceri propongono numerose alternative di gusto: al cioccolato, ai frutti esotici, ai frutti rossi, al caffè. Il panettone è per tutti i gusti. "Farina, burro, zucchero, uova e frutta vi s’incontrano con quello che è l’ingrediente principe: il lievito madre. L’altro ingrediente fondamentale della preparazione è immateriale: il tempo. Per fare un panettone occorrono almeno 36 ore," racconta un produttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sua maestà il panettone. Villa Annoni apre ai golosi. Caccia alla ricetta perfetta