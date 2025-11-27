Sua maestà il panettone Villa Annoni apre ai golosi Caccia alla ricetta perfetta

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno le sale di villa Annoni ospiteranno, nel fine settimana, un evento dedicato al panettone, il vero protagonista delle festività natalizie. Il più apprezzato è sempre il tradizionale con le uvette e i canditi, ma ormai i mastri pasticceri propongono numerose alternative di gusto: al cioccolato, ai frutti esotici, ai frutti rossi, al caffè. Il panettone è per tutti i gusti. "Farina, burro, zucchero, uova e frutta vi s’incontrano con quello che è l’ingrediente principe: il lievito madre. L’altro ingrediente fondamentale della preparazione è immateriale: il tempo. Per fare un panettone occorrono almeno 36 ore," racconta un produttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sua maest224 il panettone villa annoni apre ai golosi caccia alla ricetta perfetta

© Ilgiorno.it - Sua maestà il panettone. Villa Annoni apre ai golosi. Caccia alla ricetta perfetta

Altre letture consigliate

Roberto Baggio rapinato nella sua villa durante Italia-Spagna: l'ex calciatore colpito con il calcio di una pistola, tutta la famiglia chiusa in una stanza per 40' - L'ex campione e la sua famiglia hanno subito una rapina nella villa ad Altavilla Vicentina giovedì sera, mentre erano tutti in casa per vedere la partita ... Secondo ilmessaggero.it

Rho, Arte Panettone torna a Villa Burba - Decima edizione di Arte Panettone sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 a Villa Burba di Rho. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sua Maest224 Panettone Villa