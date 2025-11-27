Su Sky arrivano nuovi canali da Disney al cinema | da quando
Novità in arrivo per gli abbonati Sky. Come anticipato da ItaliaOggi, il broadcaster di Comcast sta per ufficializzare una nuova partnership per riportare i canali tv lineari di Disney sulla sua piattaforma con alcuni dei ricchi contenuti anche di FX e Hulu: in prospettiva, dunque, l’approdo sia di contenuti per i più piccoli come i cartoni animati, ma anche proposte in merito a serialità, documentari e film. L’intesa arriva proprio alla vigilia della fine di un’altra storica partnership che ha legato Sky a Warner Bros. Discovery: dal 31 dicembre, infatti, ci sarà l’addio definitivo a Cartoon Network e Boomerang, oltre a tutti i lungometraggi Warner e alle nuove serie HBO. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Accessibilità al centro: arrivano nuovi ascensori e scale mobili sulle stazioni della Roma–Viterbo. Interventi già programmati. odisseaquotidiana.com/2025/11/manute… #Pendolari #TrasportoPubblico Vai su X
Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti. Si sta lavorando all'interno dell'area di cantiere per il parcheggio Sant'Orsola #messina #giostra - facebook.com Vai su Facebook
Sky Cinema Christmas, torna il canale dedicato alla magia delle feste: cosa guardare - Da lunedì 1 a mercoledì 31 dicembre, su Sky Cinema e NOW torna il canale interamente dedicato alla magia delle feste ... Riporta cinematographe.it
Digitale terrestre, a novembre arrivano nuovi canali e più trasmissioni in alta definizione - Nuovi canali interattivi e upgrade HD arricchiscono il digitale terrestre: novità per Class Editori e Orobik Channel. Si legge su tech.everyeye.it
Sky Italia, tornano i canali Disney - Accordo per nuovi canali lineari con contenuti Disney, FX e Hulu. Come scrive msn.com