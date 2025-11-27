Su Sky arrivano nuovi canali da Disney al cinema | da quando

Novità in arrivo per gli abbonati Sky. Come anticipato da ItaliaOggi, il broadcaster di Comcast sta per ufficializzare una nuova partnership per riportare i canali tv lineari di Disney sulla sua piattaforma con alcuni dei ricchi contenuti anche di FX e Hulu: in prospettiva, dunque, l’approdo sia di contenuti per i più piccoli come i cartoni animati, ma anche proposte in merito a serialità, documentari e film. L’intesa arriva proprio alla vigilia della fine di un’altra storica partnership che ha legato Sky a Warner Bros. Discovery: dal 31 dicembre, infatti, ci sarà l’addio definitivo a Cartoon Network e Boomerang, oltre a tutti i lungometraggi Warner e alle nuove serie HBO. 🔗 Leggi su Lettera43.it

