Su che canali vedere la Europa League e Conference League stasera | orari partite 27 novembre programma streaming

Dopo la due-giorni dedicata alla Champions, il giovedì sera del calcio offre agli appassionati il ritorno in contemporanea delle tantissime partite di Europa e Conference League, rispettivamente il secondo e il terzo torneo continentale per club. In questo giovedì 27 novembre, si comincerà come di consueto alle 18.45 per poi passare ai match delle ore 21.00. Spazio e occhi anche per le italiane: Roma e Bologna in Europa League, entrambe in casa. I capitolini alle 18.45 ospitano il Midtjylland, mentre gli emiliani alle 21.00 attendono il Salisburgo. Fiorentina invece impegnata in Conference: al Franchi arrivano, sempre in serata, i greci dell’AEK Atene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canali vedere la Europa League e Conference League stasera: orari partite 27 novembre, programma, streaming

