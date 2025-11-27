Su che canale vedere in tv Italia-Brasile oggi Mondiali calcio U17 | orario finale 3° posto programma streaming

L’Italia affronterà il Brasile nella finale per il terzo posto ai Mondiali Under 17 di calcio, che andrà in scena giovedì 27 novembre (ore 13.30) ad Al Rayyan (Qatar). La nostra Nazionale ha perso la semifinale contro l’Austria e si è così dovuta accontentare della possibilità di lottare per salire sul gradino più basso del podio, fronteggiando la compagine sudamericana, reduce dalla battuta d’arresto rimediata contro il Portogallo. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI CALCIO U17 DALLE 13.30 Una grande classica del calcio internazionale vivrà un suo nuovo capitolo, questa volta a livello giovanile e purtroppo non con il titolo iridato in palio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Brasile oggi, Mondiali calcio U17: orario finale 3° posto, programma, streaming

