Stupro Tor Tre Teste prefetto di Roma Giannini | Violenza meritava subito una risposta restituiamo serenità a cittadini

Webmagazine24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A Roma sono accaduti indubbiamente ''episodi gravi'', come lo stupro di Tor Tre Teste, ma allo stesso tempo le forze dell'ordine, che ''lavorano quotidianamente per assicurare la sicurezza nella nostra città'' hanno portato a termine ''importanti risultati e grandi operazioni di polizia'' e sono riuscite a dare una risposta, con l'arresto dei colpevoli, . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stupro tor tre testeStupro Tor Tre Teste, prefetto di Roma Giannini: ''Violenza meritava subito una risposta, restituiamo serenità a cittadini'' - "La droga è una piaga, a Roma la richiesta di cocaina è altissima" dice all'Adnkronos, delineando il quadro della lotta alla criminalità e allo spaccio di stupefacenti nella Capitale A Roma sono accad ... Da adnkronos.com

stupro tor tre testeStupro nel parco di Tor Tre Teste, caccia al quarto uomo. I residenti: “Viviamo nel degrado” - Tre arresti per la violenza del 25 ottobre, un complice ancora in fuga. Si legge su rainews.it

stupro tor tre testeStupro a Tor Teste, la vittima: "condotta da un uomo in un luogo isolato" - La ragazza ha subito una rapina da una gang insieme al fidanzato e ha raccontato di essere stata poi violentata da uno degli uomini ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stupro Tor Tre Teste