Stupri del detenuto palestinese i riservisti Idf all’assalto dei giudici della Corte Suprema di Israele

Lanotiziagiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos ieri all’udienza della  Corte   Suprema  sul delicato caso legato allo stupro perpetrato da alcuni militari dell’esercito israeliano su un detenuto palestinese nella prigione di Sde Teiman. Il presidente della Corte, Yitzhak Amit, ha dovuto interrompere i lavori e poi riprenderli a porte chiuse, dopo che sono volate grida e gravi insulti contro i magistrati da parte del pubblico presente. Tra loro anche alcuni accusati delle violenze. La corte deve decidere su Yifat Tomer-Yerushalmi. Uno dei soldati riservisti sotto accusa per le violenze commesse contro il detenuto ha urlato ai magistrati: “Siete spazzatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

