Studenti al freddo e con l' acqua in classe | la denuncia degli studenti del Leonardo

Studenti al freddo e con l'acqua in classe: è il quadro tutt'altro che rassicurante che emerge a seguito delle segnalazioni presentate dai rappresentanti d'istituto del Liceo Leonardo di Brescia, scuola che accoglie 1.842 ragazzi suddivisi in 78 classi. Tra i "numerosi problemi" che vengono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Studenti al freddo e con l'acqua in classe: la denuncia degli studenti del Leonardo

Altre letture consigliate

Il guasto interessa 14 aule del terzo piano nella sede di via Panfili a Casalecchio. All’Istituto Keynes di Castel Maggiore gli studenti scioperano per il freddo. - facebook.com Vai su Facebook

Gli studenti: «Al liceo Leonardo aule al freddo e pioggia dal tetto» Vai su X

Studenti al freddo e con l'acqua in classe: la denuncia degli studenti del Leonardo - Studenti al freddo e con l'acqua in classe: è il quadro tutt'altro che rassicurante che emerge a seguito delle segnalazioni presentate dai rappresentanti d'istituto del Liceo Leonardo di Brescia, scuo ... Lo riporta bresciatoday.it

Freddo in classe. La protesta degli studenti e la risposta di scuola e provincia - I problemi di freddo e infiltrazioni, causa la vetustà dell’edificio, si protraggono ormai da diversi anni all’ISI 2, edificio di proprietà della ... Scrive giornaledibarga.it

Vandali a scuola, forzano la porta d'ingresso di notte e manomettono la caldaia: studenti al freddo per 2 giorni - Atti vandalici alla scuola media Marin Sanudo il Giovane di Rosolina: nella serata di domenica, infatti, alcuni ignoti hanno si sono introdotti nell'edificio forzando ... Scrive ilgazzettino.it