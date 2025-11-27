Studentessa trovata sconvolta e con i pantaloni abbassati in mezzo alla strada | Stupro è choc

Caffeinamagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certe serate sembrano normali, ma un dettaglio improvviso può cambiare tutto. In una tranquilla strada di provincia, qualcosa di sconvolgente ha fatto calare il silenzio e acceso mille domande. Nessuno immaginava che la routine potesse trasformarsi in un incubo. Una giovane studentessa, sconvolta e in evidente stato di shock, è stata notata da alcuni passanti mentre vagava in strada. I volti increduli di chi era presente raccontano più di mille parole: la ragazza aveva i pantaloni abbassati e lo sguardo perso nel vuoto. >> Uomini e Donne, la protagonista racconta l’orrore puro: terribile Il suo racconto, raccolto tra lacrime e confusione, ha subito fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

