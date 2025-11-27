Studente accoltellato il questore | Non erano maranza ma giovani della Monza bene C' è da chiedersi dove stiamo sbagliando

“Sono ragazzi che non hanno dimostrato nessuna forma di empatia, nessuna forma di pentimento né rimorso. Anzi, con certi commenti hanno esaltato l’azione. C’è anche da chiederci dove stiamo sbagliando perché questi certamente non sono maranza”. Così il questore di Milano Bruno Megale ha parlato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Studente accoltellato, il questore: "Non erano maranza ma giovani della Monza bene. C'è da chiedersi dove stiamo sbagliando"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dopo il caso di corso Como, in cui è stato accoltellato uno studente, parla il procuratore minorile di Milano, Luca Villa: «Guardate ai dati delle aggressioni fisiche che alcuni adolescenti infliggono agli stessi genitori: le denunce erano 5 o 6 qualche anno fa, ogg Vai su X

Studente accoltellato, i due 18enni restano in carcere: hanno «minimizzato» le loro colpe e dato «versioni inverosimili» - facebook.com Vai su Facebook

Studente accoltellato per 50 euro, Il pm: «I due 18enni hanno mentito durante gli interrogatori, sono pericolosi» - I due maggiorenni, arrestati il 18 novembre per la rapina da 50 euro e il tentato omicidio del 12 ottobre ai danni dello studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico, ... Lo riporta leggo.it

Il questore: "Più agenti per la movida. Reati efferati, non sono ragazzi fragili" - Protocollo anche con la polizia privata ... Scrive msn.com

L’aggressione allo studente a Milano, il questore: “Non sono né maranza né fragili, non hanno nessuna empatia” - Da gennaio 830 arresti per furti e rapine: “Reati predatori commessi all’80% da stranieri, il 20% dei quali minorenni” ... Si legge su msn.com