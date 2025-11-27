Studente accoltellato il questore | Non erano maranza ma giovani della Monza bene C' è da chiedersi dove stiamo sbagliando

“Sono ragazzi che non hanno dimostrato nessuna forma di empatia, nessuna forma di pentimento né rimorso. Anzi, con certi commenti hanno esaltato l’azione. C’è anche da chiederci dove stiamo sbagliando perché questi certamente non sono maranza”. Così il questore di Milano Bruno Megale ha parlato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

