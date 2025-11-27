Striscia la notizia torna su Canale 5 nel 2026 | arriva la conferma di Mediaset

Dopo mesi di voci, è ufficiale: Striscia la notizia torna in tv a gennaio, sempre su Canale 5 e in prima serata. Ad annunciarlo, un comunicato Mediaset La creatura di Antonio Ricci è pronta a tornare in tv: l'annuncio oggi, giovedì 27 novembre, con un comunicato stampa di Mediaset. Striscia la notizia ripartirà a gennaio su Canale 5, collocata in una diversa fascia oraria: andrà infatti in onda in prima serata Il ritorno di Striscia la notizia: cosa sappiamo Non anticipa molto altro il comunicato Mediaset, che si limita ad annunciare il ritorno del programma di Antonio Ricci: si tratterà di cinque prime serate, cinque "puntate speciali", condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

