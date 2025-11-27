Striscia la notizia torna in tv a gennaio e in prima serata | l’annuncio di Mediaset

L’attesa è finita. Mediaset ha ufficialmente annunciato che Striscia la Notizia, storica pietra miliare della televisione italiana, tornerà sul piccolo schermo dopo la lunga pausa degli ultimi mesi. Come mormoravano le indiscrezioni, il tg satirico ritornerà in prima serata su Canale 5. Una svolta importante, approvata in perfetta sintonia con l’autore del format, Antonio Ricci, che segna un nuovo capitolo nella storia del programma. Striscia la notizia torna su Canale 5 a gennaio 2026. Una mossa attesa da tempo e che sa di rilancio. Mediaset ha annunciato con un comunicato stampa il ritorno di Striscia la Notizia in una veste completamente nuova: dopo 37 anni di onorata presenza nell’access prime time, il tg satirico di Antonio Ricci approderà per la prima volta in prima serata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Striscia la notizia torna in tv, a gennaio e in prima serata: l’annuncio di Mediaset

