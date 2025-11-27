Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026 | ora è ufficiale

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Mediaset rilancia il programma dopo lo stop e la messa in onda di Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

