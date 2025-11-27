Striscia la Notizia torna in prima serata a gennaio 2026
La domanda più attesa dai fan del TG satirico è finalmente chiara: Striscia la Notizia tornerà in onda a gennaio del nuovo anno. La novità più importante riguarda la collocazione: non più in access prime time, ma in prima serata su Canale 5, segnando un cambiamento significativo nella programmazione Mediaset. Il game show resta al suo posto. Dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna, Mediaset ha deciso di non spostare il game show di Gerry Scotti, confermandolo ogni sera subito dopo il TG5 delle 20. Così, per Striscia la Notizia si apre una nuova fase: cinque puntate in prime time condotte dai volti storici del programma, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
