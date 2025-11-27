Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata | è ufficiale

Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Funzionerà?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

striscia la notizia torna a gennaio in prima serata 232 ufficiale

© Vanityfair.it - Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale

