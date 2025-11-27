Striscia la Notizia torna a gennaio e cambia orario

Nessun addio, ma un ritorno con una nuova veste, come già anticipato da Pier Silvio Berlusconi lo scorso luglio. Striscia la Notizia, celebre telegiornale satirico in onda da 37 anni sui canali Mediaset, si appresta ad abbandonare l’access prime time per debuttare in prima serata, sempre su Canale 5. «L’importante evoluzione è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci», si legge nel comunicato ufficiale di Cologno Monzese. «La squadra di autori e la produzione sono al lavoro su un’edizione che offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e lo stile inconfondibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Striscia la Notizia torna a gennaio e cambia orario

Contenuti che potrebbero interessarti

BREAKING NEWS Da gennaio 2026 ritorna Striscia… IN PRIME TIME con @EzioGreggio e Enzo Iacchetti! Noi non vediamo l’ora e voi? Leggi l’articolo al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/striscia-… #Striscialanotizia #EzioGreggio #EnzinoIacchetti Vai su X

È ufficiale #StriscialaNotizia torna a gennaio in prima serata Mediaset con un comunicato annuncia che il programma di #AntonioRicci tornerà in onda da gennaio con 5 puntate in prima serata condotte da #EzioGreggio ed #EnzoIacchetti: "Striscia la Notizia t - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale - Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo riporta vanityfair.it

Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Come scrive fanpage.it

Striscia la Notizia torna a gennaio e cambia orario - Striscia la Notizia torna e cambia orario: il celebre tg satirico di Mediaset si appresta a debuttare in una nuova fascia su Canale 5. msn.com scrive