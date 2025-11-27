“Quando torna in onda Striscia la Notizia?”. La risposta ora c’è: a gennaio del nuovo anno e non più in access ma in prima serata, sempre su Canale 5. Dopo il clamoroso successo de La Ruota della Fortuna, Mediaset non si sarebbe mai privata del game di Gerry Scotti ogni sera dopo il TG5 delle 20 e così per Striscia arriva l’inedita collocazione in prime time con cinque puntate condotte dagli storici volti del TG satirico, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana comunica in una nota l’azienda di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Striscia la Notizia in prima serata a gennaio 2026