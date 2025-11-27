Il programma satirico di Antonio Ricci ritorna, ma il debutto slitta ancora una volta. Intanto, un “spot parodia” ironizza sui continui rimandi. Il tanto atteso ritorno di Striscia la Notizia in tv è stato segnato da numerosi rinvii che hanno suscitato scetticismo tra i telespettatori. Dopo settimane di incertezze sulle date di debutto, ora è . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Striscia la Notizia: il ritorno in tv tra rinvii e parodie