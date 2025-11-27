Striscia la notizia e un ritorno che sa di addio | è l’ultimo saluto a Ricci?
Il rispetto per un gigante della televisione come Antonio Ricci aveva indotto Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, a promettere a luglio del 2025 che Striscia la notizia, sospesa per fare posto a La ruota della fortuna, sarebbe tornata. Poi però passavano le settimane, i mesi, e la situazione diventava sempre più imbarazzante. Il programma condotto da Gerry Scotti macinava record di ascolti su Canale 5, mentre di Striscia non si sapeva più nulla, neppure sui listini di Publitalia, che non la contemplavano nei palinsesti dell’ammiraglia di Mediaset almeno fino a fine anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Striscialanotizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando ? @GalantoMassimo Vai su X
Striscia la Notizia torna a gennaio con una grande novità. Per la prima volta il programma arriva in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali guidate dall’inossidabile duo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La scelta di portare Striscia nel prime time n - facebook.com Vai su Facebook
Striscia la notizia torna in tv, a gennaio e in prima serata: l’annuncio di Mediaset - Dopo una lunga pausa che ha favorito La Ruota della Fortuna, Striscia la Notizia approda in prima serata: cinque speciali con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per rilanciare il programma di Antonio ... Riporta dilei.it
Striscia la notizia torna su Canale 5 nel 2026: arriva la conferma di Mediaset - Dopo mesi di voci, è ufficiale: Striscia la notizia torna in tv a gennaio, sempre su Canale 5 e in prima serata. Scrive movieplayer.it
Striscia la notizia torna in tv in prima serata, l'annuncio di Mediaset - Dopo una lunga pausa, ritorna su Canale 5 il tg satirico di Antonio Ricci: sarà condotto dall'iconica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Si legge su corrieredellosport.it