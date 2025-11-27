Striscia la notizia e un ritorno che sa di addio | è l’ultimo saluto a Ricci?

Il rispetto per un gigante della televisione come Antonio Ricci aveva indotto Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, a promettere a luglio del 2025 che Striscia la notizia, sospesa per fare posto a La ruota della fortuna, sarebbe tornata. Poi però passavano le settimane, i mesi, e la situazione diventava sempre più imbarazzante. Il programma condotto da Gerry Scotti macinava record di ascolti su Canale 5, mentre di Striscia non si sapeva più nulla, neppure sui listini di Publitalia, che non la contemplavano nei palinsesti dell’ammiraglia di Mediaset almeno fino a fine anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

