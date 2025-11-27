Striscia la Notizia cambiamento epocale per il programma | l’annuncio a sorpresa di Mediaset
Striscia la Notizia, cambiamento epocale per il programma che torna con un nuovo orario: l’annuncio di Mediaset. Mediaset, nel corso degli ultimi anni, ha stravolto i suoi palinsesti: Berlusconi ha deciso di salutare la vecchia guardia allontanando anche volti storici come Barbara D’Urso e ha stravolto i suoi programmi di punta. Enzo Iacchetti e Ezio Greggio – Cityrumors.it – Foto Instagram Per fronteggiare gli ascolti di casa Rai, l’azienda di telecomunicazioni ha riportato in palinsesto un programma come “La Ruota della Fortuna”: il successo è stato a dir poco clamoroso, con i dati auditel che hanno spiazzato e sconvolto proprio tutti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Striscialanotizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando ? @GalantoMassimo Vai su X
Striscia la Notizia torna a gennaio con una grande novità. Per la prima volta il programma arriva in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali guidate dall’inossidabile duo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La scelta di portare Striscia nel prime time n - facebook.com Vai su Facebook
"Torna in onda". Mediaset ed il clamoroso annuncio su Striscia La Notizia: chi condurrà - Un nome grosso sarà fuori da Striscia ma torneranno molti volti storici: tutte le anticipazioni sul ritorno di Striscia La Notizia ... Segnala notizie.it
Striscia La Notizia ritorna in prima serata: la data - Scopri il debutto di Striscia La Notizia in prima serata su Canale 5, un appuntamento atteso dagli spettatori italiani. Da mondotv24.it
Striscia la Notizia debutta in prima serata: Mediaset lancia lo speciale/ “Cinque puntate clamorose!” - Striscia la Notizia approda nel prime time di Canale 5: Greggio e Iacchetti tornano protagonisti in cinque appuntamenti. Segnala ilsussidiario.net